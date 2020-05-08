Гражданин России грабил аптеки в Киеве

В Киеве за нападения на аптеки и кредитные учреждения задержали гражданина РФ. Перед каждым преступлением он приезжал из Чернигова, где проживал с семьей.

В Киеве по подозрению в нападении на аптеки и кредитные учреждения задержали гражданина Российской Федерации. Он был задержан во время попытки ограбить аптеку, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Злоумышленник распылял в лицо работника слезоточивый газ, отбирал выручку и сбегал. Задержанному грозит до 12 лет лишения воли.

Впервые о его правонарушениях стало известно в конце марта. В Днепровское отделении полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение, распылил в лицо фармацевту аэрозоль, забрал деньги из кассы и скрылся.

«Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на ул. Малышко в Дарницком районе, завладев почти 40 000 гривен», – говорится в сообщении.

Фото с задержания гражданина России. Фото с задержания гражданина России. Фото с задержания гражданина России. Фото с задержания гражданина России. Пред 1 из 4 След

Начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко отметил, что правоохранители опрашивали свидетелей и потерпевших, а также смотрели записи с камер видеонаблюдения на местах преступлений. Благодаря этой информации оперативники установили личность подозреваемого и задержали его во время попытки ограбления аптеки.