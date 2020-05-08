Украина примет участие мероприятиях 8 мая в Берлине

В Берлине Украина, отдельно от России, примет участие в мероприятиях посещенных памяти жертв Второй мировой войны и ее окончанию.

В течение шести последних лет украинские дипломаты и украинская община Германии почитают память жертв нацизма 8 мая – в день, когда 75 лет назад вступила в силу капитуляция нацистского режима, что означало завершение боевых действий Второй мировой войны в Европе. Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».

«Я надеюсь, что в этом году у нас будут представители федерального правительства, руководство Бундестага и, конечно, очень много депутатов, руководство офиса президента, послов государств-союзников и руководство Берлина», – заявил Мельник.

«К нам приедет президент парламента Берлина, это самое высокое протокольное лицо в городе. Россияне же продолжают праздновать, так сказать, в своему кругу, и они дальше ежегодно отрываются от этой общеевропейской традиции чествования именно жертв, а не героизации победы», – добавил он.

По словам дипломата, ежегодно почтить украинские жертвы Второй мировой приходят все более почетные гости.

Россия и ее сателлиты и дальше празднуют 9 мая, в день, когда о победе официально объявили в СССР.

Напомним, что в Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.

Во времена президента Петра Порошенко в 2015 году в Украине была введена новая памятная дата 8 мая – День памяти и примирения.

Ее установили для чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, дани уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших.

В этот день чествуют воинов, жертв войны, военных преступлений, депортаций и преступлений против человечности, совершенных в годы войны.