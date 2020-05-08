На оккупированном Донбассе обнаружили снайперов ФСБ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей работают снайперы ФСБ РФ. Штаб ООС обнародовал видеодоказательства.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выявили группу российских снайперов. Один из снайперов застрелил украинского бойца в феврале. Соответствующее видео опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.

«Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов», – сказано в сообщении.

По данным штаба, группа действовала с 26 по 28 февраля, она передвигалась по закрепленным позициям 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса на оккупированной территории Луганской области.

Російські вбивці Встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів.Саме ця група 27 лютого цього року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченко.В подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.Дане відео у якості доказових матеріалів російської агресії передано до Служби безпеки України. Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Donderdag 7 mei 2020

В ее состав вошли командир группы с позывным «Сокол», два снайпера (один из них с позывным «Макар») и оператор технических средств разведки Александр Петров (позывной «Русак»), житель Москвы.

Отмечается, что снайперы именно этой группы 27 февраля застрелили украинского военнослужащего, младшего сержанта Владимира Федченко.

«В дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов», – добавили в штабе ООС.

Владимир Федченко погиб от пули снайпера 27 февраля. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Штаб ООС показал видео работы снайперов ФСБ России на Донбассе. Пред 1 из 10 След

Видео в качестве доказательств российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.