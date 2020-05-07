ГБР проверяет законность ограничения атомной генерации

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с ограничением атомной генерации в пользу более дорогой «зеленой» электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы бюро.

«Должностные лица Министерства энергетики и защиты окружающей среды утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков», – сказано в сообщении.

«Вместо этого увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний», – подчеркивают в сообщении.

Статью Уголовного кодекса, по которой открыто производство, ГБР не указало.

Напомним, в конце апреля 2020 года стало известно о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды подготовило обновленный баланс производства и потребления электроэнергии на 2020 год, согласно которому атомные электростанции сократят производство в этом году (по сравнению с предыдущим балансом) на 8,6% до 73,7 млрд кВт-ч, тепловые электростанции – на 7,8% до 38,9 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции – на 4,8% до 4,85 млрд кВт-ч, а производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях сохранится на уровне 11,1 млрд кВт-ч.

В то же время производство электроэнергии из возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) вырастет на 10,7% по сравнению с предыдущим балансом – до 11,4 млрд кВт-ч.