Нардепы в Раде упражнялись в «заборной лексике»

Депутаты Рады поспорили, кто из них «хитросделанный». Геращенко и Гетманцев поупражнялись в «заборной лексике».

Депутаты из «Европейской солидарности» и «Слуги народа» во время заседания Верховной Рады поспорили о том, кто из них «хитросделанный». Это началось с выступления депутата от «ЕС» Ирины Геращенко, сообщает издание «Левый Берег».

«Сори, заборная лексика, но это цитата «самого великого лидера современности» Владимира Зеленского. В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое – это политическое дивиденды. Год назад пообещали политические дивиденды учителям – 4000 долларов. Ухватили дивиденды и забыли об этом», – сказала Геращенко.

«Говорит сейчас о политических дивидендах в виде 300 процентов надбавки врачам эта хитросделанная фракция, зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки», – подчеркнула она.

После этого депутат обвинила «хитросделанную фракцию» в том, что она пытается оставить врачей без социальной выплаты.

«Потому что все, кто не заканчивал трускавецкий «Риксос», знают, что не бывает инвалидности по инфекционным болезням», – сказала Геращенко.

Вскоре после этого слово дали Даниле Гетманцеву из «Слуги народа».

«Я как доктор юридических наук и профессор Киевского национального университета Шевченко не совсем понимаю термин «хитросделанная фракция» в нашем парламенте. Но хорошо понимаю, что такое хамство, что такое высокомерие и что такое ложь, которая постоянно выходит от одной фракции парламента», – сказал Гетманцев.

«Я прошу, чтобы мое выступление было воспринято как заявление к регламентному комитету, и чтобы регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной, что вообще такое хитросделанный и не является ли именно этот депутат хитросделанным», – добавил он.

Напомним, что о «хитросделанности» отдельных партий заявил накануне президент Владимир Зеленский. Он обвинил, что «понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий».

При этом впервые о региональных барьерах стало известно из интервью лидера «Слуги народа» Александра Корниенко, которое он дал «Зеркалу Недели». Позже он заявил, что его неправильно интерпретировали и ничего подобного вводить не будут.