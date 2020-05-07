Украинских боксеров Усика и Ломаченко внесли в базу «Миротворца». Спортсмены угодили в «Чистилище» после участия в съемках фильма роспропаганды.

Александра Усика и Василия Ломаченко обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, манипуляции общественно значимой информацией и отрицании Православной церкви Украины, сообщает «Миротворец».

«Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины», – говорится в сообщении на сайте Миротворца.

Скрин страницы Усика в «Чистилище». Скрин страницы Ломаченко в «Чистилище». Пред 1 из 2 След

Боксеры попали в базы Миротворца после выхода российского документального фильма о церкви «Здравствуй, брат! Христос воскрес». В фильме боксеры рассказывают о дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – это один народ.