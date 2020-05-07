Россия не торопится аннексировать Донбасс

Потапенко подчеркнул, что регион полностью разорен российской оккупацией и требует капитальных инвестиций в свое развитие при его аннексии Россией.

Известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко, регулярно критикующий политику Кремля, рассказал в своем интервью агентству «УНИАН», рассказал о своем видение проблемы решения Донбасса.

«Донбасс и так называемые «ЛНР» и «ДНР». Я считаю, что, кому первому перепадут эти территории, тому будет очень плохо. Причина очень простая: протестные настроения, в любом случае будут на этой территории, и их надо будет подавлять», – заявил Потапенко.

«Территория абсолютно разорена, и в нее надо будет инвестировать. И это будет не приз, а такой абсолютно раздолбанный в хлам хуторок», – добавил он.

Потапенко подчеркивает, что эти территории требуют серьезных инвестиций, а также полноценного военного присутствия.

«Нет смысла забирать Донбасс. Это, по сути дела, платить зарплаты администрации и содержать там войска в режиме полноценного развертывания», – подчеркнул Потапенко.

«По моим оценкам, сейчас платится только треть от того, что придется платить в случае, если это будет, условно говоря, российской территорией», – отметил он.

Потапенко так же пояснил, чем явилась для России оккупация и последующая аннексия Крыма. Он так же отметил, что этот сценарий Путин уже использовать не сможет.

«Понятно, для чего делалась крымская операция. Она делалась для того, чтобы Путин вошел в историю как «объединитель земли русской», – уточнил Потапенко.

«А сейчас даже этого эффекта нет, а денег потрачено очень много», – отметил он.