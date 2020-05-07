Страны Балтии осудили тоталитарный режим СССР

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим. Балтийские страны заявили, что «были цинично включены в состав Советского Союза».

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году. Совместное заявление глав трех стран Балтии Эгилса Левитса, Гитанаса Науседы и Керсти Кальюлайд приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, было опубликовано пресс-службой президента Латвии.

«Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза», – говорится в заявлении президентов.

Далее в совместно заявлении подчеркивают, что именно СССР и нацистская Германия провели раздел Европы на сферы влияния. При этом полностью игнорировались национальная независимость и государственный суверенитет других стран.

«Два безжалостных диктатора – Гитлер и Сталин – разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова–Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией», – отмечается в заявлении.

«После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско–германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию», – уточняют в заявлении.

Президенты стран Балтии отметили, что после этого центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами, а СССР использовал подавляющее военное превосходство, репрессии, депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран.

Балтийские лидеры также предостерегли от забвения прошлого и искажения исторических событий, приведших к ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия хочет реинкарнировать Советский Союз.