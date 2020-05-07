Россию ожидает война за власть в окружении Путина

Ближе к концу нынешней президентской каденции Путина усилится борьба за власть и влияние в стране между различным кремлевским кланами.

Известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко не стесняется публично критиковать политику российских властей. В своем интервью рассказал в своем интервью агентству «УНИАН», как может изменится власть в России.

«Кто-то называет их башнями Кремля, я их называю кланами. По моим оценкам, таких кланов в российской политике 7-9. Причем они регулярно трансформируются. И сейчас в них происходит брожение и переход от одного клана к другому», – говорит Потапенко.

При этом каждый существующий кремлевский клан полностью укомплектован, как экономистами, так специалистами по обеспечению безопасности. Другими словами – каждый клан вполне самодостаточная структура полностью контролирующий определенные сектора экономики России.

В качестве наглядного примера можно клан главы корпорации «Роснефть» Игоря Сечина. Сам Сечин условно считается – экономистом, но при этом у него очень сильная служба безопасности, с опорой на силовиков.

«В каждом клане присутствуют и экономисты, и силовики. Например, «любимый всеми» клан Игоря Сечина, он условный экономист, но он подкреплен собственной системой безопасности», – отмечает Потапенко.

Не последнюю роль играет и силовой клан министра обороны России Сергея Шойгу. Но этот клан усилен мощным экономическим блоком.

«Есть клан, который представляет министр обороны. Но он также подкреплен экономическим блоком – людьми из министерства экономического развития», – подчеркивает Потапенко.

При этом между кланами время от времени серьезные конфликты. Например, все известно о сложных отношения главы Чечни Рамзан Кадыров с Игорем Сечиным, а мэр Москвы Серегей Собянин конфликтует с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Кланы периодически друг с другом «зарубаются». Тот же Рамзан Кадыров в напряженных отношения с Сечиным, Сергей Собянин – с Михаилом Мишустиным. Важно понимать, что эти группы неустойчивы», – отмечает Потапенко.

«Они не придерживаются каких-то внутриклановых соединений. Есть группировки, связанные с кооперативом «Озеро», кто-то – со Службой внешней разведки, кто-то, соответственно, с ФСБ», – добавил он.

Потапенко уверен, что вся это ситуация в итоге должна привести к открытому конфликту между кланами. По самым оптимистическим прогнозам это может произойти только в конце нынешней президентской каденции Владимира Путина.

«Это приведет к борьбе кланов, на это я как раз ставлю – 2023-2024 годы. Владимир Путин может править практически без ограничений, но он при этом стареет. Значит, появляются молодые и зубастые», – отмечает Потапенко.

«Поэтому я рассчитываю, что может наступить некий перелом. В 2024 году Путин может снова занять пост президента. Но в 2025-2026 году кланы победнеют, и им захочется новой крови», – подытожил он.