Кум Путина распространяет фейки о коронавирусе

В Госдепе США заявили, что лидер политсилы «ОПЗЖ» и кум Путина нардеп Медведчук распространяет в Украине российские фейки о коронавирусе.

На фоне глобальных усилий по преодолению пандемии коронавируса Россия проводит дезинформационную кампанию против США о происхождении вируса, заявил во время своего выступления заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

Он рассказал об этом во время видеоконференции «Укрепление отношений между США и Восточной Европой во время пандемии», проведенной в среду Немецким фондом Маршала в США.

«К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа», – сказал американский дипломат.

Он также заявил, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

В частности, на прошлой неделе в программе «Секретные материалы», которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

«Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в 70-е годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ», – заявил Кент.

Подчеркивалось, что фейк об американском биологическом оружии в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвучен представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.

По информации «Детектор медиа», сюжет программы «Секретные материалы» об американских биолабораториях, якобы расположенных в Украине, вышел в эфире 27 апреля.

В нем говорилось, что европейские журналисты якобы обнаружили свыше четырех тысяч лабораторий, в которых США создают новые вирусы, и министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило.

Согласно материалу «Детектор медиа», этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованной на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 15 апреля.

На этом веб-ресурсе было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.