Потапенко: в России создается цифровой ГУЛАГ

Критикующий политику нацлидера России Путина российский бизнесмен Потапенко рассказал о тех проблемах которые стоят пред страной и грозят катастрофой.

Известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко, регулярно критикующий экономическую политику Кремля, рассказал в своем интервью агентству «УНИАН», как «идеальный шторм» глобального кризиса убивает экономику России.

«Когда говорят об уходе Путина, почему-то не замечают, что сейчас происходит в России. Здесь создается цифровой ГУЛАГ. Человеку в России, чтобы выйти из дома, нужно обязательно иметь qr-код, а те, у кого есть ксива, могут перемещаться совершенно свободно?», – заявил Потапенко.

Потапенко объяснил детали, зачем власти РФ создают из страны цифровой ГУЛАГ, как один из способов уничтожения на корню Кремлем любое протестное движение.

«В РФ внедряются так называемые цифровые паспорта, объединенные в рамках налоговой службы. Теперь доходы и расходы домохозяйств будут сведены в единую базу, в единый реестр. Исключение будет для чиновников», – подчеркнул Потапенко.