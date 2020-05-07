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Потапенко: в России создается цифровой ГУЛАГ

Критикующий политику нацлидера России Путина российский бизнесмен Потапенко рассказал о тех проблемах которые стоят пред страной и грозят катастрофой.

Известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко, регулярно критикующий экономическую политику Кремля, рассказал в своем интервью агентству «УНИАН», как «идеальный шторм» глобального кризиса убивает экономику России.

«Когда говорят об уходе Путина, почему-то не замечают, что сейчас происходит в России. Здесь создается цифровой ГУЛАГ. Человеку в России, чтобы выйти из дома, нужно обязательно иметь qr-код, а те, у кого есть ксива, могут перемещаться совершенно свободно?», – заявил Потапенко.

Потапенко объяснил детали, зачем власти РФ создают из страны цифровой ГУЛАГ, как один из способов уничтожения на корню Кремлем любое протестное движение.

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«В РФ внедряются так называемые цифровые паспорта, объединенные в рамках налоговой службы. Теперь доходы и расходы домохозяйств будут сведены в единую базу, в единый реестр. Исключение будет для чиновников», – подчеркнул Потапенко.

Источник УНИАН

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