В городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко

Акции граждан в поддержку Стерненко состоялись в 9 городах. Одесского активиста могут обвинить в умышленном убийстве напавшего на него в 2018 году.

6 мая в девяти города Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, который в 2018 году смертельно ранил нападавшего, сообщает издание «Zaxid.Net».

В Киеве на здание Офиса президента транслировали изображение с активистом и лозунгами «Руки прочь от Стерненка» и «Имею право на защиту».

Подобные акции в поддержку Стерненка состоялись также в Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.

Месяц назад стало известно, что следователи объявят подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко в деле о нападении на него со смертельным исходом – вопрос заключается только в квалификации.

Об этом в интервью изданию «Украинская Правда» сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«По Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация будет или 115-я статья (умышленное убийство), или 118-я (умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), но хоть так, хоть так – это подозрение», – сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что подозрение выносят следователи и прокуроры, но только не генеральный прокурор.

«Это дело для меня как генерального прокурора резонансное как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов. Сейчас пришла экспертиза, будут с ней разбираться, будут квалифицировать» – добавила Венедиктова.

«А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется два года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится?» – уточнила она.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак говорил, что Венедиктова требовала от него объявить о подозрении Стерненко. Трепак сказал, что отправил ей рапорт, подписанный всеми причастными к расследованию прокурорами, в котором аргументированно доказано отсутствие оснований для объявления о подозрении Стерненко в деле о нападении на него.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, а 1 мая в него стреляли.

Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.