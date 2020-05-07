Участники Майдана просят Зеленского остановить реванш

Участники Майдана написали обращение к Зеленскому против развернувшегося в стране реванша сил антимайдана и капитуляцией перед Россией.

Участники Революции Достоинства обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предостережением от намерений власти оказывать наступление против идеалов Майдана и европейского выбора Украины, говорится в открытом письме директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, размещенном на страницах «Open Letter».

«Власть во главе с президентом Владимиром Зеленским довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса. В управлении страной царствуют неумелые эксперименты и беспорядок», – говорится в заявлении Юсонова.

«Мы, участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусств, патриоты нашего государства, предостерегаем нынешнюю власть от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины», – подчеркивается в заявлении.

По состоянию на утро 7 мая под обращением подписались 1141 человек и более 10 организаций.