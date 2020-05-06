Рябошапка стал фигурантом уголовных дел

Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство. Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям.

Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки. Эту информацию «Левому Берегу» подтвердили в САП.

Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

«Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. ст. 366-1 и 368 ч. 4», – отметили в пресс-службе САП.

В комментарии «Левому Берегу» Рябошапка отметил, что ему стало известно об открытии производства несколько дней назад.

«Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они, САП, – отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура», – отметил он.

Рябошапка также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению кого открыли производство. На вопрос, где сейчас находиться экс-генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге.

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года.

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа.