Украина упрочила свои позиции в рейтинге демократии

Украина улучшила позиции в демократическом рейтинге Freedom House. Уровень демократии в Украине оценен в 3,39 балла из 7.

Международная организация Freedom House выпустила свежий доклад, измеряющий уровень свободы в бывших соцстранах. Украина в нем отнесена к категории «переходных или гибридных режимов». Доклад «Nations in Transit 2020» обнародован пресс-службой организации.

Уровень демократии в Украине оценен в 3,39 балла из 7 (чем больше – тем лучше). Эта оценка незначительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом, когда Украине поставили 3,36 балла.

Самый высокий уровень демократии, по оценкам Freedom House, был при Викторе Ющенко – в 2006 году этот показатель достиг 3,79 балла. Самый низкий – при Викторе Януковиче. В рейтинге 2014 года уровень демократии упал до 3,07 балла.

Результаты исследования демократии в разных странах Freedom House Результаты исследования демократии в разных странах Freedom House Пред 1 из 2 След

Рост уровня демократии в Украине произошел только в одной из семи исследуемых отраслей – демократическом управлении государством. Шесть других остались неизменными (избирательный процесс, гражданское общество, независимые средства массовой информации, демократическое управление на местном уровне, структура и независимость системы правосудия, а также коррупция).

Показатель Украины – ниже среднего, но лучший среди всех стран бывшего СССР.

Самым демократическим государством среди бывших соцстран считается Эстония (6,07 балла), самым авторитарным – Туркменистан (1,00 балла).