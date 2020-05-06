Наметился новый рост цены на нефть

Цена на нефть Brent снова пересекла отметку в 30 долларов. Цена продолжает свой рост после вступления в силу договора ОПЭК+.

Котировки нефти продолжают расти на фоне вступления в силу соглашения ОПЭК+ по сокращению добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:37 по Киеву июльские фьючерсы на Brent торговались по 31,01 долл за баррель, июньские контракты WTI – по 24,65 долл.

Цены на нефть усилили подъем на торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent – в Европе и Urals – при поставках из России).