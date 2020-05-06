Растет число зараженных коронавирусом в Украине

В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184. За последние сутки обнаружено 487 человек, умерли – 11, выздоровели – 118.

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек, из них 118 – за сутки.

Больше всего случаев заболевания 5 мая зарегистрировали в Днепропетровской (90), Львовской (39), Черновицкой (37) и Киеве (68).

«За минувшие сутки сделали 6303 исследования методом ПЦР», – добавил Степанов.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели – 1,19 млн.