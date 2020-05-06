В плену боевиков на Донбассе более 200 человек

СБУ назвала число незаконно лишенных свободы на Донбассе лиц. По состоянию на 30 апреля в плену боевиков находятся 214 человек.

Более 200 украинцев на оккупированном Донбассе удерживают в плену боевики. По состоянию на 30 апреля 2020 года в плену находятся 214 человек, сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

«Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач», – заявили в спецслужбе.

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек», – отметили в спецслужбе.

16 апреля Офис президента сообщил, что в рамках очередного обмена удерживаемыми лицами на Донбассе освободили из плена 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках «ДНР» и «ЛНР» сообщили, что украинская сторона передала 14 человек.