Украинцы винят СССР и Германию в развязывании войны

Больше половины украинцев возлагают ответственность за начало Второй мировой войны на власти коммунистического СССР и нацистской Германии.

С утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев, свидетельствует опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

При этом на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке – 44%.

Не согласны с этим 24%, и еще 20% не определились.

Результаты проведенного соцопроса. Результаты проведенного соцопроса. Результаты проведенного соцопроса. Пред 1 из 3 След

Кроме того, согласно исследованию, 39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения – 8 мая и Дня победы – 9 мая.

По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День победы 9 мая.

14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День победы – это, прежде всего, празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне.

32% понимают эту дату как день празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

Для 6% этот день – просто дополнительный выходной.

61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, поддерживают – 21%, еще 18% не определились.

Меньше такую ​​идею поддерживают на Западе и в Центре – 12% и 18% соответственно. На Востоке и Юге по 29% сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50%) против такой идеи.