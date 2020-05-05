Украина не планирует возвращать посла в Москву

У Зеленского утверждают, что сейчас нет оснований для возвращения посла Украины в Россию. Отзыв посла из Москвы был политическим решением.

Отзыв посла Украины в России был политическим ответом на агрессию Москвы и пока Киев не намерен его возвращать. Заместитель председателя Офиса президента Украины по международным вопросам Игорь Жовква рассказал об этом в эксклюзивном интервью «BitukMedia», которое будет обнародовано во вторник, 5 мая.

«В свое время посол Украины был отозван – мы вынуждены были пойти на этот шаг, чтобы прореагировать на российскую агрессию. Сейчас нет оснований для возвращения посла Украины в РФ», – сказал Жовква.

Он пояснил, что сейчас работает дипломатическое представительство Украины в Москве, а также несколько генконсульств в других городах России.

«То есть интересы наших граждан обеспечиваются, они могут обратиться в консульство, если возникают какие-то проблемы. Но возвращение посла Украины в РФ пока не планируется. Так же, нет посла РФ в Украине», – сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, как президент Зеленский планирует закончить войну как он обещал, Жовква сказал, что «все очень просто: нужно выполнять Минские договоренности», которые «не идеальные и президенту Зеленскому достались в наследство».

«Наша позиция: мы готовы выполнять часть, которая закреплена за Украиной. И мы неоднократно говорили об этом», – подтвердил Жовква.

Вместе с тем, он подчеркнул, что начинать нужно с вопросов безопасности. «И мы готовы к проведению выборов, в том числе на оккупированной территории. Но как можно проводить выборы в условиях отсутствия полной безопасности? Кто будет контролировать ситуацию на улицах? На избирательных участках?», – подчеркнул чиновник ОПГ.

Он подчеркнул, что для президента Зеленского являются важными безопасность и гуманитарные аспекты ситуации в Донбассе.

«Если с Россией нельзя будет договориться, то тогда будем говорить о других форматах, кроме нормандского», – добавил дипломатический советник Зеленского.