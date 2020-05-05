Шмыгаль прогнозирует продление карантина после 22 мая

Премьер-министр Украины Шмыгаль считает, что карантин будет продлен и после 22 мая, при этом будет вводиться его постепенное ослабление.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантинные ограничения, введенные в Украине из-за эпидемии коронавируса, будут продлены еще раз, после 22 мая. Он рассказал об этом в своем интервью «Украинскому Радио».

«Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране», – заявил Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что 4 мая Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на 2 месяца.