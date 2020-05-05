Седьмая часть жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

Резников сообщил, что в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают 1,6 млн человек. Российские паспорта получили 180-200 тысяч граждан Украины из ОРДЛО.

В ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто. Вице-премьер-министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил об этом в интервью «Левому Берегу».

«Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской – около двух миллионов. Итого – семь», – заявил премьер-министр.

«С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало», – уточнил он.

При этом, по его словам, около 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта.

«Наши «добрые» соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, проживающих в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, которая уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов», – утверждает Резников.

«При этом через «сарафанное радио» доходит информация от таких «новоиспеченных россиян», что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным», – уточняет он.

При этом премьер-министр особо подчеркивает принудительный характер проводимой Россией паспортизации Донбасса.

«Раньше местных жителей заставляли принимать паспорта непризнанных республик. А сейчас, мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России», – рассказал Резников.

«А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса. Утрата украинского гражданства – это невозможность свободно путешествовать по миру», – подчеркнул он.

При этом вице-премьер выразил уверенность, что обладатели российских паспортов при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.

«Они для себя расстались с Украиной. Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить», – подчеркивает Резников.

В то же время Резников отмечает необходимость создания системы переходного правосудия на деоккупируемых и реинтегрируемых территориях Украины

«Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим про реинтеграцию, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, – «безопасная»реинтеграция», – уточняет Резников.

«Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так», – резюмировал он.