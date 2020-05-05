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В Москве больше случаев коронавируса, чем в Украине

Растет число заболевших коронавирусом в России. В Москве только за один день выявили в 15 раз больше заражений, чем по всей Украине.

За последние сутки в столице России выявлено 5 714 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом в Украине за тот же период зафиксировано лишь 366 заражений, сообщил российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно статистике, в целом по России за стуки диагностировано 10 102 новых случая инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1770 человек.

Также за сутки по стране зафиксировано 95 летальных случаев.

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Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, а число выздоровевших пациентов – 19 865 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 1451 человек.

Источник Стопкоронавирус.рф

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