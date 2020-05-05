Диагностировали еще более 300 случаев коронавируса

За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек, смертность составила – 13 человек.

Украине за сутки зафиксировали 366 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек, заявил на своем ежедневном брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 366 человек. Из них 26 детей и 92 медработника. Были госпитализированы 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопровождающие хронические заболевания», – рассказал он.

Степанов также отметил, что 256 пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на 5 мая, в мире подтверждено 3 млн 584 тыс. 118 случаев заболевания. Скончались 251562 человека.