Журналисты получили Пулитцеровскую премию за Путина

Журналисты «The New York Times» получили Пулитцеровскую премию за материалы о Путине. Газета получила награду в номинации «Международный репортаж».

Журналисты американской газеты «The New York Times» получили Пулитцеровскую премию в номинации «Освещение международных тем» за серию материалов о режиме нацлидера России Владимира Путина, сообщает оргкомитет вручения премии.

В числе удостоенных награды – работы об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, об интересах России в конфликтах в Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также о бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

Посольство России в США отреагировало на вручение Пулитцеровской премии и назвало материалы The New York Times «сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.

«Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», – говорится в заявлении.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

Напомним, «The New York Times» уже не впервые получает эту награду за тексты о России. В 2017 году издание также было удостоено премии за статьи о российском влиянии за границей.