Польша возобновляет выдачу рабочих виз украинцам

Польша возобновила выдачу рабочих виз только рабочим на сельскохозяйственные и садоводческие работы, а также для осуществления международных перевозок.

Польша с 4 мая возобновляет выдачу рабочих виз украинцам, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на правительство Польской Республики.

«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок», – говорится в сообщении.

Прием заявителей с другой целью пока не будет осуществляться. При подаче документов заявители обязаны находиться в маске и перчатках, а также соблюдать дистанцию.

Напомним, что Вадим Пристайко назначен ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу «нелогично».

Позднее Прстайко сообщил, что в ближайшее время за границу могут выехать несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организованы чартерные рейсы украинскими перевозчиками.