В Украине растет реальный дефицит бюджета

Госбюджет Украины с начала 2020 года уже недополучил 41 млрд гривен. Только в апреле план по доходам бюджета недовыполнен почти на 12%.

Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года был недовыполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен, а с начала года – на 41,39 млрд гривен, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за март составили 103,95 млрд гривен при плане 117,59 млрд гривен, а за четыре месяца – 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада сократила план по доходам государственного бюджета с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличила его расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80