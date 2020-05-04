Тимошенко стала миллионером из-за политрепрессий

Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии. С учетом этого дохода она стала долларовым миллионером.

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала еще почти 150 млн гривен дохода, говорится в сообщении Telegram-канала «Лещенко тут» экс-нардепа и журналиста «Украинской Правды» Сергея Лещенко.

В сообщении реестра деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, говорится, что о существенных изменениях в материальном положении Тимошенко указала, что свыше 148 млн гривен были получены 24 апреля как «компенсация ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов, которая получена в США на стадии досудебного расследования.

Источником дохода указано юрлицо Reid, Collins, Tsai LLP, расположенное по адресу Кепитал оф Тексес Хайвей Дом Си, Сьют 300, Остин Техас.

С учетом этого дохода Тимошенко стала долларовым миллионером, написал на своем канале в Telegram бывший нардеп и член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

«Доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко. Так, 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал «иностранный доход», – пояснил он.

Напомним, что 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил экс-премьера Юлии Тимошенко к семи годам тюремного заключения. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в харьковской больнице.

22 февраля 2014 года после бегства президента Виктора Януковича из страны экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вышла из колонии.