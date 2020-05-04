«Слуги народа» получили бюджетное финасирование

Партия «Слуга народа» получила 35 млн гривен финасирования из бюджета. Партия обещала направить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

Политическая партия «Слуга народа» получила из государственного бюджета 35,14 млн гривен для финансирования своей деятельности во втором квартале, говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции.

С 2016 года политические партии в Украине получают финансирование из государственного бюджета пропорционально уровню их поддержки на выборах. Сейчас право на деньги имеют те партии, которые на парламентских выборах 2019 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5%-ный барьер).

«Слуге народа» в 2020 году полагается 140,6 млн гривен из государственного бюджета. Деньги выделяются ежеквартально одинаковыми суммами.

В конце марта партия заявила об отказе от госфинансирования, но официальное письмо в НАПК было направлено только спустя месяц. Один из спикеров «Слуги народа» Евгения Кравчук рассказала, что партия отказывается от бюджетных денег на третий и четвертый кварталы, то есть от 70 миллионов гривен.

Деньги за первый и второй кварталы, заявила депутат, тоже будут переданы на борьбу с коронавирусом, но другим способом – финансированием общественных организаций, которые закупают медикаменты, медицинские средства и оборудование для борьбы с вирусом.

Финансирование из бюджета во втором квартале получат также ОПЗЖ (10,63 млн гривен), «Батькивщина» (6,67 млн гривен), «Европейская солидарность» (6,6 млн гривен), «Голос» (4,74 млн гривен).

«Европейской солидарности» и «Голосу» также положен бонус 3,54 млн гривен за соблюдение гендерного баланса.