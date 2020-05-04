Гончарук считает, что окружение обманывает Зеленского

Гончарук рассказал о своем общении с Зеленским после увольнения. Он считает что мосты между ним и президентом еще не сожжены.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что после увольнения обменялся несколькими сообщениями с президентом Владимиром Зеленским, однако считает, что мосты между ним и Зеленским еще не сожжены. Гончарук рассказал об этом в эксклюзивном интервью Гончарука для «Радио Свобода».

«Я думаю, что нормальные человеческие отношения сохранились. Несколько раз обменялись сообщениями. Не больше…», – заявил Гончарук.

«В личном общении Владимир Александрович приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы «жечь мосты», – добавил он.

При этом Гончарук посетовал, что в нынешнем окружение президента формируется ложное информационное поле, что приводит к ряду ошибок в политике.

«Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле», – подчеркнул Гончарук.

Гончарук рассказал, что не виделся с президентом с момента отставки.