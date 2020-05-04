Растет число зараженных коронавирусом в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 тысяч. За сутки обнаружили 418 новых случаев, смертность составила за сутки – 15 человек.

Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 12 331. За сутки обнаружили 418 новых случаев, сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Умерли 303 человека, выздоровели 1619. Всего в стране по состоянию на 9 утра 4 мая 10 409 активных случаев заболевания COVID-19.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 15, выздоровевших – на 72. Подозрение на заболевание имеют 32 259 человек.

Больше всего заболевших – в Черновицкой области (1887), Киеве (1535), Ивано-Франковской области (984), Тернопольской (896) и Киевской областях (853).

По данным «Центра общественного здоровья» опубликованных пресс-службой Минздрава, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 436 случаев;

• Волынская область – 340 случаев;

• Днепропетровская область – 460 случаев;

• Донецкая область – 81 случай;

• Житомирская область – 430 случаев;

• Закарпатская область – 531 случай;

• Запорожская область – 285 случаев;

• Ивано-Франковская область – 984 случая;

• Кировоградская область – 401 случай;

• Киев – 1535 случаев;

• Киевская область – 853 случая;

• Львовская область – 506 случаев;

• Луганская область – 37 случаев;

• Николаевская область – 161 случай;

• Одесская область – 427 случаев;

• Полтавская область – 227 случаев;

• Ровенская область – 750 случаев;

• Сумская область – 112 случаев;

• Тернопольская область – 896 случаев;

• Харьковская область – 361 случай;

• Херсонская область – 139 случаев;

• Хмельницкая область – 116 случаев;

• Черновицкая область – 1887 случаев;

• Черкасская область – 312 случаев;

• Черниговская область – 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели – 1 млн 125 тыс.