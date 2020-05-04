Растет число зараженных коронавирусом в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 тысяч. За сутки обнаружили 418 новых случаев, смертность составила за сутки – 15 человек.
Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 12 331. За сутки обнаружили 418 новых случаев, сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Умерли 303 человека, выздоровели 1619. Всего в стране по состоянию на 9 утра 4 мая 10 409 активных случаев заболевания COVID-19.
За сутки количество летальных исходов увеличилось на 15, выздоровевших – на 72. Подозрение на заболевание имеют 32 259 человек.
Больше всего заболевших – в Черновицкой области (1887), Киеве (1535), Ивано-Франковской области (984), Тернопольской (896) и Киевской областях (853).
По данным «Центра общественного здоровья» опубликованных пресс-службой Минздрава, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 436 случаев;
• Волынская область – 340 случаев;
• Днепропетровская область – 460 случаев;
• Донецкая область – 81 случай;
• Житомирская область – 430 случаев;
• Закарпатская область – 531 случай;
• Запорожская область – 285 случаев;
• Ивано-Франковская область – 984 случая;
• Кировоградская область – 401 случай;
• Киев – 1535 случаев;
• Киевская область – 853 случая;
• Львовская область – 506 случаев;
• Луганская область – 37 случаев;
• Николаевская область – 161 случай;
• Одесская область – 427 случаев;
• Полтавская область – 227 случаев;
• Ровенская область – 750 случаев;
• Сумская область – 112 случаев;
• Тернопольская область – 896 случаев;
• Харьковская область – 361 случай;
• Херсонская область – 139 случаев;
• Хмельницкая область – 116 случаев;
• Черновицкая область – 1887 случаев;
• Черкасская область – 312 случаев;
• Черниговская область – 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели – 1 млн 125 тыс.