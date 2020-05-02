Локализованы лесные пожары на Житомирщитне

Спасателям удалось к концу недели локализовать очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. Радиационный фон остается в пределах нормы.

По состоянию на вечер субботы все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сообщение пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области локализованы», – говорится в сообщении.

«Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в Киевской области так же локализованы», – уточняют в сообщении.

Фото с тушения пожаров в Киевской и Житомирской области. Фото с тушения пожаров в Киевской и Житомирской области. Фото с тушения пожаров в Киевской и Житомирской области. Фото с тушения пожаров в Киевской и Житомирской области. Пред 1 из 4 След

Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели.

Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.

На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников.

К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

«Радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений», – утверждают в ГСЧС.

Напомним, что 30 апреля сообщалось, что в Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника.