В США утвердили нового посла в Украине

Президент Трамп сделал несколько новых кадровых назначений, среди которых утвердил генерал-лейтенанта в отставке Дейтона на должности посла США в Украине.

Президент США Дональд Трамп утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине, сообщает пресс-служба Белого Дома.

«Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», – сказано в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.