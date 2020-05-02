Россия скрывает виновников трагедии в Одессе 2014 года

Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года. Экстремистские силы действовали по сценарию, уже реализованному российскими кураторами на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление «из-за лицемерия российской пропаганды», которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти, говорится в комментарии МИДа относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

«В печальный день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти. События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграцию Украины», – говорится в сообщении.

В МИДе отмечают, что в Одессе экстремистские силы действовали по сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе – провозглашением фейковой «народной республики», организацией массовых беспорядков с применением оружия и завезенных боевиков, запугивания местных активистов, парализации местных органов власти и силовых структур.

«2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Не упоминаются и установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины», – говорится в сообщении МИДа.

Также подчеркивается, что украинские правоохранители «делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц».

Так, в суд были направлены 37 обвинительных актов. Относительно троих лиц были вынесены обвинительные приговоры. Госбюро расследований проводит отдельное досудебное расследование в уголовном производстве о возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

«Единственная сторона, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, – Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции. Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами», – отмечают в МИДе.

Украинские дипломаты призывают международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что экс-начальник милиции Одесской области Фучеджи получил российское гражданство. В Украине он был арестован, но сбежал из-под домашнего ареста. С 15 мая 2014 года он находится в розыске.