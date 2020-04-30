Премьер России Мишустин заразился коронавирусом

У российского премьера выявили заражение коронавирусом. Он заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции в связи с заболеванием.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сдал тест на коронавирус – результаты оказались положительными. О заболевании коронавирусом Михаил Мишустин объявил по видеосвязи передает российский телеканал «Россия 24».

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», – заявил Мишустин во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием коронавирусом.

Исполняющим обязанности премьер-министра России назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент Россия Владимир Путин поблагодарил Мишустина за работу и пожелал скорейшего выздоровления.

«Когда окажетесь в больнице – позвоните обязательно. Жду вашего звонка», – заявил Путин.

По состоянию на утро 30 апреля во России зафиксировали 99 399 случаев коронавируса.

По данным ресурса «Worldometers», Россия остается в первой десятке стран с наибольшим количеством случаев коронавирус.