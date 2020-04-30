НАБУ просят проверить доставку медгрузов «Мрией»

Фракция «Голос» обращается с запросом в НАБУ относительно медицинского груза «Мрии». Нардепы подозревают несколько коррупционных правонарушений.

Фракция «Голос» обращается в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно медицинского груза, который был доставлен в Украину из Китая самолетом «Мрия», сообщил изданию «Левый Берег» нардеп фракции Андрей Осадчук.

«Я могу подтвердить, что на мой официальный почтовый адрес депутата Верховной Рады поступало коммерческое предложение с официального почтового адреса депутата Верховной Рады Гереги с предложением купить защитные маски, костюмы и другие средства защиты. Аналогичные предложения поступали на адреса других депутатов фракции «Голос», – сообщил он.

Осадчук заявил, что видит в этом коррупционное правонарушение, «а именно действия в режиме реального конфликта интересов».

«В связи с этим сегодня мы обращаемся в НАБУ с просьбой расследовать этот инцидент, дать ему правовую оценку и привлечь виновных к ответственности согласно с требованиями законодательства», – отметил нардеп.

Также Осадчук сообщил, что после анализа официального сообщения Офиса президента Украины и должностных лиц фракция видит признаки совершения коррупционного правонарушения этими лицами.

«А именно – злоупотребление служебным положением в интересах предпринимательских структур, которые, очевидно, действуют с целью получения прибыли», – отметил он.

По этому поводу «Голос» делает еще одно обращение в НАБУ и НАПК с просьбой проверить все обстоятельства организации доставки гуманитарного груза самолетом «Мрия».

Напомним, что 23 апреля самолет Ан-225 «Мрия» доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Сообщалось, что прибыли 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков и больше 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.

В СМИ опубликовали письмо на бланке нардепа и совладельца «Эпицентра» Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на «Мриее», в его торговой сети.

Кирилл Тимошенко заявил, что груз «Мрии» был частично гуманитарным, а частично коммерческим, поэтому привезенные маски продаются в торговых сетях.