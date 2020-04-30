На Донбассе обнаружили арсенал с боеприпасами

В Донецкой области обнаружены боеприпасы, которые могли быть использованы для диверсии в Украине. Они находились в ящике возле железной дороги.

Сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями обнаружили средства военного поражения возле железной дороги, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В границах Волновашского районе неподалеку ж/д полотна был найден ящик с тремя РПГ 22, одним выстрелом к СПГ ПГ-9, одним РГД, одной Ф1, более 220 патронами 5,45 мм и двумя дымовыми шашками.

«Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины», – говорится в сообщении.

Обнаруженные боеприпасы. Обнаруженные боеприпасы. Пред 1 из 2 След

Боеприпасы изъяты сотрудниками ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании двоих террористов «ДНР» из группы Валерия Бергмана по кличке «Немец». Они причастны к серии диверсий, оба признали вину в совершении терактов.