Россия скандалит из-за церемонии окончания войны

Дошло до скандала, когда Россию не позвали в Берлин на памятные мероприятия по случаю 75-летие окончания Второй мировой войны.

Германия не стала приглашать Россию на 75-летие окончания Второй мировой войны, поскольку мероприятия запланированы только для граждан, однако в России устроили скандал, свидетельствует сообщение РИА «Новости».

Так, заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила в среду, 29 апреля, что, по ее данным, представители России не приглашены на церемонию.

Ее слова вызивали бурную реакцию в России, где возмутились таким решением. Информацию массово распространили в масс-медиа. Отреагировали и пророссийские силы в Германии.

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии газете «Взгляд» заявил, что в Европе якобы пытаются преуменьшить роль России во Второй мировой войне, чтобы страна не получила дополнительный имиджевый капитал.

«Это не первый раз, когда в Польше, во Франции и других местах пытаются как-то приуменьшить роль России в этой войне. Может быть, это происходит из соображений, что приглашение на подобные церемонии дает России дополнительный имиджевый капитал, который не хотелось бы видеть власть имущим», – выдал он.

Вскоре в Германии дали официальное объяснение, пишет РИА «Новости».

«Это не будет церемонией в классическом понимании, это будет возложение венков, в котором примут участие высшие представители исполнительной, законодательной и судебной власти страны, трансляция будет идти по телевидению», – сказала представитель ведомства президента, добавив, что «приглашенные лица не участвуют» в этой акции, в том числе представители иностранных государств.

Собеседница агентства добавила, что ранее запланированное официальное мероприятия в связи с 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе было отменено из-за пандемии коронавируса.