Возникли новые очаги пожаров на Житомирщине

В Житомирской области возникло четыре новых очага пожаров. В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления травы и древесины.

В Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника, сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке за 7 утра 30 апреля

В Житомирской области сообщается о четырех инцидентах:

а) 28 апреля вблизи села Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

б) 29 апреля вблизи села Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено порядка 80 га).

в) 29 апреля вблизи села Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки (огнем пройдено порядка 25 га).

г) 29 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено порядка 15 га).

По состоянию на 7 утра четверга силы ГСЧС помогают работникам лесных хозяйств тушить отдельные очаги травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 человека личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов – 48 тонн воды.

В Киевской области пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы, но продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

Инженерной техникой создано 1055 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 207 человек и 64 единиц техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета.

29 апреля вертолеты совершили 42 сброса – 84 т воды (с 4 апреля совершено 2354 сброса – 5378 т воды).