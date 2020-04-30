В Украине более 10 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 10 тысяч человек. За сутки обнаружили 540 новых случаев, смертность за сутки составила – 11.

В Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых заболевших, в том числе 45 детей и 87 медиков, сообщили в Минздраве.

За сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, большая часть из них сопровождалась хроническими заболеваниями. 135 человек выздоровели.

Общее количество умерших составило 261, выздоровевших – 1238.

«За сутки совершили рекордное количество ПЦР-тестов – 7315. Наша цель – делать как можно больше тестирования, чтобы побороть коронавирус», – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего случаев коронавируса за сутки подтвердили в Черновицкой области (82), Тернопольской (71), Ровенской (49) и Киеве (60).

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая – 417;

• Волынская – 280;

• Днепропетровская – 347;

• Донецкая – 68;

• Житомирская – 374;

• Закарпатская – 419;

• Запорожская – 243;

• Ивано-Франковская – 862;

• Кировоградская – 391;

• Киев – 1401;

• Киевская область – 664;

• Львовская – 430;

• Луганская – 33;

• Николаевская – 126;

• Одесская – 277;

• Полтавская – 203;

• Ровенская – 637;

• Сумская – 102;

• Тернопольская – 779;

• Харьковская – 249;

• Херсонская – 111;

• Хмельницкая – 82;

• Черновицкая – 1571;

• Черкасская – 290;

• Черниговская -50.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Підтверджено 10 406 випадків COVID-19, з них 540 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 717 дітей та 2… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Woensdag 29 april 2020

Общее количество заболевших коронавирусом в мире составило 3 млн 194,5 тыс. Умерли от заболевания больше 227 тыс, выздоровели – свыше 937 тыс.