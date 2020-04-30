В Украине более 10 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 10 тысяч человек. За сутки обнаружили 540 новых случаев, смертность за сутки составила – 11.
В Украине лабораторно подтвердили 10 406 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых заболевших, в том числе 45 детей и 87 медиков, сообщили в Минздраве.
За сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, большая часть из них сопровождалась хроническими заболеваниями. 135 человек выздоровели.
Общее количество умерших составило 261, выздоровевших – 1238.
«За сутки совершили рекордное количество ПЦР-тестов – 7315. Наша цель – делать как можно больше тестирования, чтобы побороть коронавирус», – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего случаев коронавируса за сутки подтвердили в Черновицкой области (82), Тернопольской (71), Ровенской (49) и Киеве (60).
Статистика по регионам:
• Винницкая – 417;
• Волынская – 280;
• Днепропетровская – 347;
• Донецкая – 68;
• Житомирская – 374;
• Закарпатская – 419;
• Запорожская – 243;
• Ивано-Франковская – 862;
• Кировоградская – 391;
• Киев – 1401;
• Киевская область – 664;
• Львовская – 430;
• Луганская – 33;
• Николаевская – 126;
• Одесская – 277;
• Полтавская – 203;
• Ровенская – 637;
• Сумская – 102;
• Тернопольская – 779;
• Харьковская – 249;
• Херсонская – 111;
• Хмельницкая – 82;
• Черновицкая – 1571;
• Черкасская – 290;
• Черниговская -50.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Підтверджено 10 406 випадків COVID-19, з них 540 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 717 дітей та 2…
Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Woensdag 29 april 2020
Общее количество заболевших коронавирусом в мире составило 3 млн 194,5 тыс. Умерли от заболевания больше 227 тыс, выздоровели – свыше 937 тыс.