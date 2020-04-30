Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму.

В Крыму имама оштрафовали за пятничную молитву

Оккупационные власти Крыма оштрафовали имама мечети за проведенную пятничную молитву. Его мечеть оккупанты называют «спортивным комплексом».

«Суд», подконтрольный российской оккупационной власти, оштрафовал на 30 тысяч рублей имама Длявера Халилова за проведение пятничной молитвы, сообщает «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

Так называемый «районный суд» в поселке Советский признал виновным имама в «нарушении общественного порядка».

Его осудили за проведение джума намаз – пятничной молитвы.

Имам проводил ее в мечети, которая работает 16 лет.

Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму. Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму. Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму. Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму. Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму. Имам и прихожане мечети перед зданием суда в Крыму. Пред 1 из 6 След

«Но вдруг оказалось, что это не мечеть, а какой-то спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона», – рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

Доказательства защиты, а именно показания членов религиозной общины, «суд» не принял во внимание. На заседании адвокат также предоставил документы, подтверждающие, что религиозная община функционирует 16 лет.

Представитель так называемой «прокуратуры» объяснила, что 20 марта вместе с сотрудниками правоохранительных органов прибыли в мечеть, чтобы проверить религиозную организацию.

О том, что указанное сооружение является «спорткомплексом» сотрудники «прокуратуры» не знали. В то же время было известно о проведении праздничных мероприятий.

Напомним, что ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в «шпионаже в пользу военной разведки Украины».