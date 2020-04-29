Назначены новые главы Налоговой и Аудиторской служб

Кабмин назначил новых глав Налоговой и Аудиторской служб. Ведомства возглавили экс-советник Налоговой Алексей Любченко и экс-зам Кличко Геннадий Плис.

Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Государственной фискальной службы.

«Посмотрите трудовой путь нового руководителя Налоговой. Чем он занимался с 2015 по 2019 годы – загадка», – прокомментировал это назначение Гончаренко.

Трудовая биография Алексея Любченко. Трудовая биография Алексея Любченко. Трудовая биография Алексея Любченко. Трудовая биография Алексея Любченко. Трудовая биография Алексея Любченко. Пред 1 из 5 След

Также на заседании 29 апреля Кабмин назначил главу Государственной аудиторской службы – им стал Геннадий Плис. Плис был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко с января 2016 года до декабря 2017 года.

В начале декабря он подал в отставку. В мэрии его сменил Николай Поворозник.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.

В декабре 2019 года вместо Госаудитслужбы был создан Офис финансового контроля. В январе этого года ведомство возглавил Игорь Буграк, который ранее работал в Минфине – занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.

До этого руководителем Госаудитслужбы была Лидия Гаврилова, которая обвиняется в коррупционном преступлении.

26 апреля правительство объявило конкурс на руководителей Налоговой и Аудиторской службы, срок подачи документов – один день.