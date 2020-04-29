Генсек ОБСЕ планирует посетить Донбасс

Кулеба и генсек ОБСЕ договорились посетить Донбасс после улучшения ситуации с коронавирусом. Собеседники провели видеоконференцию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе видеовстречи договорились вместе посетить Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается пресс-служба МИДа.

«Министр отметил, что российская агрессия против Украины и продолжающаяся оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности. Кулеба высоко оценил деятельность миссии и заверил в дальнейшей ее поддержке со стороны правительства», – говорится в сообщении.

Кулеба и Гремингер также обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Собеседники согласились, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии Covid-19 значительно сужают возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей.

Кулеба поблагодарил ОБСЕ за помощь по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал Гремингера уделить особое внимание положению ползаключенных на территории временно оккупированного Крыма и на территории РФ и способствовать их освобождению.

«Мы не можем забывать о наших людях, которых незаконно держат за решеткой в оккупированном Крыму и на территории России по сфабрикованным обвинениям. Их родные и близкие рассчитывают на наши совместные усилия в этом деле», – сказал глава МИДа.

Напомним, ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до 2021 года. Миссия работает в Украине с марта 2014 года. Она является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.