Ляшко «замуровал» вход в ресторан Тищенко

Бывший нардеп Ляшко организовал акцию, в ходе которой символически «замуровал» вход в ресторан «Велюр», связанному с нардепом от «Слуги народа» Тищенко.

Глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к киевскому ресторану «Велюр», связанному с нардепом от «Слуги народа» Николем Тищенко, и с помощью строительных блоков и монтажной пены «замуровал» вход в заведение. Видео опубликовано на странице Ляшко в Facebook.

Свои действия бывший нардеп объяснил тем, что карантинные требования одинаковы для всех граждан.

«Миллионы людей из-за карантина потеряли работу. А эти «слуги» называют себя «Слугами народа» – на самом деле – слуги своей жадности и слуги денег…», – прокомментировал Ляшко.

Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують. Geplaatst door Олег Ляшко op Woensdag 29 april 2020

«Это дорогое гламурное г..но, которое они для себя открывают, чтобы жрать и чай покупать за 500 гривен за чашку… Фермеры не могут продать за три копейки огурцы… Поэтому карантин – так карантин! Для всех», – добавил он.

На витринах заведения и окнах участники этой акции написали краской: «Карантин» и «Закон один для всех».

Напомним, накануне полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина. Посетителей в заведении не обнаружили, а с администратора взяли обязательство работать исключительно в онлайн-режиме.

Тем не менее, ранее журналисты-расследователи «Bihus.Info» заявили, что «Велюр» продолжает работать и принимать «известных в политических кругах людей» во время карантина.

Журналисты больше недели наблюдали за рестораном и заметили, что туда приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским, менеджер «Метинвеста» Рината Ахметова Виталий Кисель.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в «Велюр». Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил «к своему другу Коле» Тищенко.

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов также опроверг, что посещал ресторан и сказал, что ест дома.

Сам же Тищенко заявил, что его ресторан работает как «штаб» для личных встреч с помощниками. Нардеп также заявил, что ему очень стыдно, что его «редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными».