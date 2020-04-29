Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Бельгии

Службы безопасности Бельгии предупреждают, что крайне правые и левые группы пытаются использовать пандемию коронавируса для разжигания насилия в стране.

Российская пропаганда по вопросам пандемии коронавируса усиливает крайне правые идеи, а бельгийские государственные учреждения и институты ЕС подвергаются повышенному риску враждебного проникновения, заявила служба внутренней безопасности Бельгии, Veiligheid van de Staat (VSSE), передает издание «EUObserver».

Бельгийская служба внутренней безопасности опубликовала на прошлой неделе отчет с описанием потенциальных угроз под названием «Скрытая опасность, стоящая за Covid-19».

В одном из примеров, приведенных в отчете, крайне правая группа «Рыцари Фландрии» выдвигала теорию заговора в социальных сетях о том, что коронавирус пришел из обычной вакцины против гриппа, чтобы «подорвать авторитет бельгийского правительства и медицинского мира».

Другие две крайне правые бельгийские политические партии, Nation и Nation-splinter, объединенные в группу под названием Parti National Européen (PNE), подстрекают к насилию между меньшинствами.

Представители партии Nation, например, распространили фальшивые новости «о том, что фетва» призвала инфицированных мусульман кашлять перед лицом неверующих», говорится в сообщении спецслужбы.

«Представители PNE полагают, что существует связь между эпидемией коронавируса Covid-19 и иммиграцией», – отмечается в отчете. «PNE нацелилась на центр мигрантов в бельгийском городе Мускрон, призвав закрыть его, потому что это «источник загрязнения».

Крайне левые группировки также продвигали насильственный контент. Например, Indymedia, «анархистский веб-сайт», призывал «использовать эпидемию Covid-19 для совершения насильственных действий против полиции, тюремных служащих и телекоммуникационной инфраструктуры».

Но в отличии от ультралевых, за действиями бельгийских ультраправых прослеживается рука помощи из Кремля, говорится в докладе. Российские государственные СМИ также выдвигали заявления о том, что мигранты «распространяют коронавирус».

По мнению бельгийских спецслужб, это было частью «стратегии Кремля по стимулированию разногласий и недоверия к национальным и европейским властям с целью подрыва социальной сплоченности. Таинственная группа под названием «Squadra Europa» публиковала как пророссийскую пропаганду, так и крайне правые изречения.

Иммиграция и исламизация Европы были виноваты в коронавирусе, согласно Squadra Europa, которую служба внутренней безопасности Бельгии назвала «новым общеевропейским ультраправым движением, которое очень активно в Твиттере и других социальных сетях».

Доклад вышел во время карантина, когда большинство бельгийских или европейских чиновников, а также руководители частного сектора были вынуждены вести бизнес посредством видеоконференций.

«Исходя из данных условий, иностранные службы «могут умело использовать» многие онлайн-платформы для поиска и прослушивания», предупреждают представители спецслужб.

Помимо помощи в разжигании крайне правого насилия, ЕС недавно обвинил Россию в продвижении в Интернете «фальшивых лекарств», которые подвергают опасности жизни европейцев.

Напомним, что Россия направила в Прагу своих разведчиков для дестабилизации обстановки.