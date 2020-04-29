Грузия выступает против назначением Сакашвили в Кабмин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает недопустимой кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой президента.

Президент отметила, что возможность назначения Саакашвили «вызывает тревогу».

«Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте Европейского суда по права человека», – отмечается в заявлении Зурабишвили.

Напомним, информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили изданию «Левый Берег» несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях «Слуг народа» особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания – переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию. Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ.

24 апреля замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-премьеры, по словам нардепа, еще «нужно пройти путь общения с фракциями».

Также различные источники сообщают, что в «Слуге народа» сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и «нет даже 220». Например, спикер Рады Дмитрий Разумков сомневается, что лично он поддержит кандидатуру Саакашвили

В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, – по решению правительства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Саакашвили в Кабмин возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.