Выявлены новые случаи коронавируса в Украине

В Украине продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили более 450 случаев заражения.

За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщив оперативные данные Минздрава по эпидемии.

«За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медработника. Были госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. 111 пациентов выздоровели» – заявил Степанов.

Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 412 случаев;

• Волынская область – 271 случай;

• Днепропетровская область – 323 случая;

• Донецкая область – 52 случая;

• Житомирская область – 357 случаев;

• Закарпатская область – 403 случая;

• Запорожская область – 228 случаев;

• Ивано-Франковская область – 821 случай;

• Кировоградская область – 377 случаев;

• Киев – 1341 случай;

• Киевская область – 643 случая;

• Львовская область – 405 случаев;

• Луганская область – 33 случая;

• Николаевская область – 116 случаев;

• Одесская область – 261 случай;

• Полтавская область – 188 случаев;

• Ровенская область – 588 случаев;

• Сумская область – 98 случаев;

• Тернопольская область – 708 случаев;

• Харьковская область – 237 случаев;

• Херсонская область – 111 случаев;

• Хмельницкая область – 81 случай;

• Черновицкая область – 1489 случаев;

• Черкасская область – 282 случая;

• Черниговская область – 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Підтверджено 9 866 випадків COVID-19, з них 456 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Dinsdag 28 april 2020

Отмечается, что на амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.