Президент подписал закон о рынке земли

Сегодня Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о рынке земли. Президент назвал это «историческим моментом для всех украинцев».

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года, сообщается на сайте Офиса президента.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», – отметил Зеленский.

Так, данным законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 гектаров могут покупать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме. Российским компаниям и офшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом исходе референдума.

«Кроме того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе», – отметили в Офисе президента.

Напомним, законопроект был принят ночью 31 марта голосами 259. Отмену моратория на продажу земли поддержали депутаты фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Голос» и группа «Доверие».

После принятия закона другие депутаты зарегистрировали 13 предложений об отмене результатов голосования. Эти проекты были обязательным для рассмотрения, поэтому спикер парламента Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

13 апреля предложения поставили на голосование, но ни один из проектов не набрал необходимое количество голосов. В тот же день Рада на внеочередном заседании разблокировала подписание данного законопроекта.