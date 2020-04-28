В России новый скачок смертей от коронавируса

В России зафиксирован новый рекордный скачок смертей от коронавируса. За последние сутки эпидемия унесла жизни более чем 70 человек.

За последние сутки в России подтверждены 6411 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом.

При этом выписано по выздоровлению 1110 человек. Также за сутки зафиксировано 72 летальных случая.

Издание «РБК» отмечает, что это рекордное число смертей в РФ с начала эпидемии.

Предыдущий рекорд по суточному уровню смертности был зафиксирован два дня назад, 25 апреля: тогда умерли 66 человек.

Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек.

Сообщается, что за весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек.

Отметим, Россия включает в свою статистику оккупированный Крым.