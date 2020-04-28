Польша намерена арестовать активы «Газпрома» в Европе

Польское правительство намерено арестовать активы «Газпрома» в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну «PGNiG» присудил Арбитражный суд в Стокгольме. Заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский заявил об этом в интервью еженедельнику «Wprost».

По его словам, несколько лет назад так поступил украинский «Нафтогаз».

«У нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с «Газпрома» более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании «PGNiG» в счет переплаты за газ. Лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует «PGNiG»», – сказал он.

Как подчеркнул Ковальский, «этот путь требует дальнейших процессуальных действий».

«Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе «Газпромом» и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей», – отметил он.

«Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея – занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2», – добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от «Газпрома» компенсации.

По его мнению, «PGNiG» выберет самый эффективный способ добиться компенсации.

«Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту», – констатировал представитель польского правительства.

Напомним, что 30 марта «PGNiG» заявила, что выиграла у «Газпрома» арбитраж на 1,5 миллиарда долларов.

«PGNiG» инициировала арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорта» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.

Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера «PGNiG» требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал – Европа.

Но в «Газпром экспорте» заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой.

Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами «PGNiG» о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа – это цены на хабах.

«Газпром экспорт» не согласилось с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратилось в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.